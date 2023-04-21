В Марий Эл перед судом предстанет мужчина за убийство с особой жестокостью

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Марий Эл перед судом предстанет 37-летний мужчина. Его обвиняют в совершении убийства с особой жестокостью, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, вечером 10 августа 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в пол из травматического пистолета. На тот момент он находился в квартире сожительницы, где присутствовала и его дочь. После чего мужчина стал избивать женщину по различным частям тела, а также ударял головой об пол, прижигал ее утюгом и пытал оголенными электрическими проводами.

В результате потерпевшая скончалась от поражения техническим электричеством. По данному делу провели экспертизу, по результатам которой следственным органом была собрана достаточная доказательственная база. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение.

Напомним, в Казани женщину избили и ограбили в баре.