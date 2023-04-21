Пожарные Альметьевска спасли от огня маленького кабанчика

Пожарные надеются, что малыш снова обретет свою семью. Фото: @mchs_tatarstan

Пожарные Альметьевского района в ходе тушения горящего камыша спасли от огня маленького кабанчика. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Пожар тушили уже в сумерках, кругом был огонь и много дыма. В какой-то момент пожарный Раис Шарафутдинов услышал, что кто-то плещется в воде. Это был маленький кабанчик. Он пытался выбраться из канавы и спастись от огня.

- Пожарные взяли детеныша на руки, и пока они разглядывали чудо, он немного отдохнул. Нисколько не вырывался, видимо очень устал, а может чувствовал, что этим сильным рукам можно доверять, - отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС отнесли зверя в безопасное место и отпустили его на свободу. Пожарные надеются, что малыш снова обретет свою семью.

Напомним, в Казани пожарные спасли от удушения восемь человек.