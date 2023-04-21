Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 8:15

22 апреля в Казани пройдут заключительные в этом сезоне сельскохозяйственные ярмарки

Свои товары представят фермеры из 22 районов Татарстана
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Торговля будет вестись с 6:00 до 12:00 на 15 площадках столицы Татарстана.

Торговля будет вестись с 6:00 до 12:00 на 15 площадках столицы Татарстана.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани 22 апреля пройдут заключительные в этом сезоне сельскохозяйственные ярмарки. Свои товары представят фермеры из 22 районов Татарстана и 19 организаций агропромышленного комплекса республики, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, производители представят овощи, мясо и изделия по социально ориентированным ценам. Торговля будет вестись с 6:00 до 12:00 на 15 площадках столицы Татарстана.

Напомним, в казанском ЖК «Салават Купере» решили открыть новую площадку для сельхозярмарок. Сейчас местная администрация занимается подбором для нее земельного участка.