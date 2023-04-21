Песошин заявил, что для возведения мусоросжигательного завода под Казанью нет оборудования

По словам Песошина, из-за санкций появились проблемы с оборудованием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что для строительства мусоросжигательного завода под Казанью в поселке Осиново нет оборудования. Об этом он сообщил на заседании республиканского парламента.

По словам Песошина, из-за санкций появились проблемы с оборудованием. При этом строительство объекта идет в рамках инвестиционного соглашения. Так, уже закончен фундамент, возведены корпусные постройки.

Как отметил премьер-министр республики, в данное время заключено соглашение о строительстве в рамках договора двух межмуниципальных полигонов и двух мусоросортировочных станций. Одна из них будет располагаться в зоне строительства МСЗ.

Напомним, мусоросжигательный завод в Татарстане могут построить на китайском оборудовании.