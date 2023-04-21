По словам Метшина, этот день несет в себе радость духовного самосовершенствования. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Метшина, этот день, знаменующий завершение благословенного месяца Рамадан, несет в себе радость духовного самосовершенствования и олицетворяет главные заповеди священного поста - терпение и щедрость, очищение и стремление к милосердию.

- Символично, что в Год национальных культур и традиций в Республике Татарстан священный месяц мусульман совпал по времени с православным великим постом, что еще раз говорит о несокрушимой основе и близости двух религий, о том, что фундаментальные моральные ценности одинаково понятны людям всех конфессий, - отметил мэр столицы Татарстана.

Кроме того, Метшин пожелал крепкого здоровья и счастья, чтобы в каждом доме царило тепло, радость, благополучие и процветание.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам.