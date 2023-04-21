Глава Татарстана совершил гает-намаз в Галеевской мечети

Праздничный намаз был посвящен празднику Ураза-байрам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин совершили гает-намаз в Галеевской мечети. Об этом сообщает пресс-служба раиса региона.

Праздничный намаз был посвящен празднику Ураза-байрам. Торжественную проповедь провел председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. В ней муфтий затронул тему пагубности злословия и предостерег от распространения лживых, не проверенных сообщений, в том числе по средству соцсетей.

Отметим, Ураза-байрам - один из главных мусульманских праздников, который знаменует завершение священного месяца Рамадан.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам.

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