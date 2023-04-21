Раис Татарстана поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Минниханов пожелал счастья, мира, добра и благополучия. Фото: rais.tatarstan.ru

В пятницу, 21 апреля, мусульмане со всего мира отмечают Ураза-байрам. С этим праздником жителей Татарстана поздравил раис республики Рустам Минниханов.

По словам главы региона, представители мусульманской уммы республики вносят значительный вклад в дело укрепления нравственных устоев общества, межнационального и межрелигиозного мира и согласия, а также занимаются социальной благотворительностью и духовно-просветительской деятельностью.

- Пусть же праздник Ураза-байрам с ещё большей силой дарует нам веру, оптимизм и уверенность в завтрашнем дне! Желаю всем вам счастья, мира, добра и благополучия, - отметил Минниханов.

Напомним, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с Ураза-байрамом.

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