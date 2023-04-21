В Татарстане на строительство социальных объектов в 2022 году было направлено порядка 60 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в 2022 году сохранился рекордный ввод жилья в три миллиона квадратных метров. Об этом на заседании коллегии Минстроя России и президиума правительственной комиссии по региональному развитию страны сообщил раис республики Рустам Минниханов.

По словам главы региона, дополнительный импульс жилищному строительству придаст опережающее финансирование масштабных инфраструктурных проектов. На эти цели направлены 44 республиканские программы.

Отметим, в Татарстане на строительство социальных объектов в 2022 году было направлено порядка 60 миллионов рублей. Так, вместо требуемых 18 школ в республике построили девять.

Напомним, в Казани в ЖК «Салават Купере» и ЖК «Светлая долина» появятся новые школы.

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