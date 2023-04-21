Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

По словам Самигуллина, этот месяц прошел особенно празднично. Фото: dumrt.ru

В пятницу, 21 апреля, мусульмане всего мира празднуют завершение священного месяца Рамазан. В связи с этим муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил верующих с праздником Ураза-байрам.

По словам Самигуллина, этот месяц прошел особенно празднично. Впервые яркими огнями и гирляндами были украшены улицы и здания. Был проведен благотворительный марафон «Рамадан - месяц добрых дел» в помощь нуждающимся. Эта атмосфера напоминала всем о самом благостном времени в году.

- Ураза-байрам венчает этот великий месяц, но призывает продолжить благодеяния. Начав жизнь в режиме Рамадана, человеку следует продолжить то, что он смог воспитать в себе за эти дни, - отметил Камиль хазрат Самигуллин.

Напомним, священный для мусульман месяц поста Рамадан в 2023 году наступил в ночь на 23 марта и продлится 29 дней - до 21 апреля.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен и Telegram