Депутат Госсовета Татарстана заявил, что продукты в магазинах должны стать доступнее

По словам Хадеева, сельхозпроизводители должны знать, по какой цене продавать продукцию в предстоящие два-три года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Продукты в прилавках магазина должны стать доступнее для людей. А сельхозпроизводители должны знать, по какой цене продавать продукцию в предстоящие два-три года. Об этом во время сорок третьего заседания Госсовета Татарстана сообщил депутат Тахир Хадеев.

По словам Хадеева, в данное время на молочном рынке цены упали на 30%. В связи с этим производители могут оказаться на грани разорения. Однако на прилавках магазинов молоко подорожало.

Как отметил депутат, власти и надзорные ведомства должны обратить на это пристальное внимание. Нельзя обманывать самого себя, говоря, что в магазинах все есть. Все продукты должны быть доступны для жителей и это основная задача Правительства республики.

Напомним, в Казани изменятся тарифы в такси и доставке заказов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен и Telegram