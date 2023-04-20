Депутат Госсовета Татарстана хочет обратиться к Мишустину из-за снижения закупочных цен на молоко

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Госсовета республики Тахир Хадеев призвал своих коллег обратиться к председателю правительства России Михаилу Мишустину из-за снижения цен на молоко. Свою инициативу он высказал на заседании сегодня, 20 апреля.

Хадеев считает, что нужно написать Мишустину письмо от имени депутатов, чтобы он смог урегулировать эту ситуацию. Ведь этот вопрос очень важен для всей республики.

Сельхозпроизводители должны быть уверены в ценах и в том, по какой цене они будут продавать свою продукцию в ближайшие несколько лет, считает парламентарий. Он также отметил, что с начала года цена упали на 30%.

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