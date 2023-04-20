Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мусоросжигательный завод в Татарстане могут построить на китайском оборудовании, рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин. По его словам, сейчас со строительством предприятия возникли трудности из-за введенных санкций.

Изначально планировалось, что для него будет закуплено оборудование из Швейцарии и Японии. Однако поставщики отказались. Теперь рассматривается три предложения от инвесторов из Китая. Вместе с тем Песошин добавил, что сумма строительства существенно увеличилась, а сроки сдачи завода сдвинулись с 2023 года на конце 2024.

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