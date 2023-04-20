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НовостиОбщество20 апреля 2023 16:48

Аттракционы в парках Набережных Челнов начнут работать раньше запланированного срока

Они начнут работать с 28 апреля
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аттракционы в парках Набережных Челнов начнут работать раньше запланированного срока. Они начнут принимать посетителей с 28 апреля, но торжественное открытие состоится 1 мая. В этот день там будет организована культурная программа с 12.00 до 20.00.

Речь идет о Парке Победы и Парке культуры и отдыха Набережных Челнов. В общей сложности там находится 53 карусели. Планируется, что в этом сезоне появятся новые аттракционы.

Отметим, что в прошлом году парки города посетили более 700 тысяч человек. Чтобы избежать очередей, администрация парков будет обслуживать посетителей по специальным картам.

Такие данные приводит издание «Челнинские известия».

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