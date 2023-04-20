В эти выходные жителей Татарстана ожидает пасмурная, но теплая погода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти выходные жителей Татарстана ожидает пасмурная погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

По прогнозам синоптиков завтра, 21 апреля, днем ожидается от 14 до 19 градусов тепла, а ночью от 2 до 7. Осадков в этот день не прогнозируется.

22 апреля ночью местами в республике пройдет дождь. Температура ночью будет от 1 до 6 градусов, а днем поднимется до 16. Местами до 19.

В воскресенье, 23 апреля, местами ожидаются дожди, а температура воздуха прогреется до 20 градусов выше нуля.

На следующей неделе в республике ожидают от 17 до 22 градусов тепла.

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