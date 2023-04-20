Фото: Михаил ФРОЛОВ

Туристы забронировали в Казани 85% отелей на майские праздники. Об этом рассказал председатель Комитета по туризму Татарстана Сергей Иванов. По его словам, начало мая является очень активным по количеству приезжающих в регион туристов. Такая тенденция складывается на протяжении уже 10 лет.

Кроме того, он сообщил, что в первый квартал 2023 года, в Татарстане наблюдается увеличение турпотока. По сравнение с аналогичным периодом прошлого года, количество путешественников выросло на 15%. По предварительной информации, это порядка 700 тысяч туристов.

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