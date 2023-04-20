Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане утвердили размер среднемесячной зарплаты для строителей. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, средняя зарплата рабочего с первым разрядом осталась на прежнем уровне.

Такое решение принял кабинет министров республики Татарстан. Данная сумма составила чуть более 28,7 тысяч рублей. Она необходима для составление сметной документации при строительстве, сносе объектов, работ по сохранению культурного наследия и выполнении других видов работ.

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