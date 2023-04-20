Фото: Мария КАЮРОВА

Этой весной из Казани запустят шесть новых рейсов. Так, по словам руководителя отдела продаж Nordwind Александры Галиакбаровой, теперь из столицы Татарстана можно будет улететь в Омск, Тегеран, Барнаул, Красноярск, Горно-Алтайск и Владикавказ.

Кроме того, она отметила, что будут увеличены не только количество направлений, но периодичность других. Например, самолеты в Москву будут летать два раза в сутки. В Санкт-Петербург появится дополнительный рейс, который будет летать три раза в день. Также до 5 раз увеличится количество полетов до Минвод.

Напомним, что в прошлом году были запущены рейсы в Грозный, Новокузнецк и Иркутск.

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