Премьер-министр Татарстана рекомендовал предприятиям с нехваткой кадров пересмотреть зарплаты

В таком случае им нужно обратить внимание на размер зарплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане выявлена нехватка кадров на предприятиях. Об этом заявил премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании Госсовета.

По словам премьера, на сегодняшний день на предприятиях ОПК сохраняется потребность в рабочих. В таком случае им нужно обратить внимание на размер зарплаты, говорит Песошин. По данным Министерства труда с прошлого года на 25 особо важных предприятий было принято более семи тысяч человек.

Вместе с тем, некоторые предприятия сообщили, что с кадрами у них все в порядке. Однако Песошин считает, что при увеличении выпуска продукции потребуется еще порядка 3-5 тысяч работников.

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