Этот период продлится до 26 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за опасности лесных пожаров четвертого класса. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Сначала высокая пожароопасность была объявлена с 13 по 20 апреля. Теперь этот период продлится до 26 апреля.

Напомним, что в 2023 году особый противопожарный режим в Татарстане начал действовать раньше обычного. Причина - аномальное весеннее потепление.

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