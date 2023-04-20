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НовостиЗдоровье20 апреля 2023 13:28

Казанская медицинская академия планирует открыть филиалы в Набережных Челнах

Такую задачу поставил директор перед ученым советом
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Об этом заявил директор академии на научно-практической конференции в БСМП.

Об этом заявил директор академии на научно-практической конференции в БСМП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казанская государственная медицинская академия намерена открыть филиалы своих кафедр в Набережных Челнах. Такую задачу поставил перед ученым советом директор образовательного учреждения Рустем Хасанов на научно-практической конференции в БСМП.

На мероприятие собрались специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, института Склифосовского, в том числе заведующие кафедрами Казанской медицинской академии. Медработники поделятся личным опытом и присмотрят себе учеников, надеется Хасанов.

Ранее мы сообщали, что на базе казанской больницы №18 в скором времени появится сосудистый центр.

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