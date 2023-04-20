Госсовет расширил полномочия раиса Татарстана

Документ ввели, чтобы привести региональное законодательство в соответствии с федеральным. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Госсовет Татарстана принял законопроект об исполнительных органах власти, который расширяет полномочия раиса Рустама Минниханова.

Если ранее систему органов исполнительной власти определял республиканский Госсовет, а глава утверждал их структуру, то теперь эти функции отнесли к исключительному ведению раиса Татарстана.

Документ ввели, чтобы привести региональное законодательство в соответствии с федеральным.

Напомним, ранее Рустам Минниханов осмотрел ход строительства моста через Каму по проекту трассы М-7 «Волга».

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