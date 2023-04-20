В Алькеевском районе Татарстана в ДТП с грузовиком погибли две женщины

Это все что осталось от легковушки после столкновения с КАМАЗом. Фото: МВД по РТ

В этот четверг, 20 апреля, в Алькеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. На дороге «Алексеевск - Колок» столкнулись грузовик и легковой автомобиль марки «Рено».

По предварительной информации, водитель иномарки решила обогнать грузовик. Оказавшись на встречной полосе движения, она увидела, как на нее несется КАМАЗ с автокраном. Водитель легковушки перестала совершать обгон и начала возвращать машину на свою полосу. После этого ее развернуло, «Рено» вынесло на встречный КАМАЗ.

В результате столкновения на месте аварии от полученных травм скончалась водитель иномарки и ее пассажирка, сообщили в МВД Татарстана.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей.