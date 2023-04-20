В микрорайоне «Салават Купере» выбрали название для строящегося ЖК

Всего выбор сделали более 2,6 тысячи человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый жилой комплекс в микрорайоне «Салават Купере» назовут «Мэхэббэт», что в переводе с татарского означает «любовь». Наименование выбирали с помощью голосования в официальной группе Госжилфонда Татарстана в соцсети.

Всего выбор сделали более 2,6 тысячи человек. Рассматривались и такие названия, как «Семейный», «Новая волна», «Океан» и «Ак барс», которые предложили местные жители. Однако не все остались довольными выбранным наименованием, посчитав, что голоса были накручены.

Ожидается, что в будущем квартале построят 16 домов разной этажности, а также дворы без автомобилей, игровые комплексы и места для отдыха.

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