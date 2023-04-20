Жители Набережных Челнов недовольны расселением общежитий КАМАЗа

На КАМАЗе поспешили успокоить работников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Набережных Челнов возмутились в соцсетях расселением камазовских общежитий. Горожане предположили, что это связано с трудоустройством на автогигант иностранцев.

«Сейчас идет массовое расселение общежитий 1/07 и 1/04. Просят покинуть жилье из-за того, что в Челны работать на КАМАЗ приезжают еще 800 человек из Узбекистана. Их нужно заселить в эти общежития, - пишет житель города в соцсети. – Значит, мы должны страдать теперь? Жилья лишают».

На КАМАЗе поспешили успокоить работников. На предприятии пояснили, что расселение общежитий вовсе не связано с приездом иностранцев.

- Расселение общежитий действительно происходит, поскольку начинается плановый ремонт с целью улучшения условий проживания: готовимся к приему студентов на летнюю практику. Эти мероприятия не связаны с озвученной в тексте поста причиной, - сообщили в компании.

Ранее мы сообщали, что на КАМАЗе раскрыли обстоятельства гибели рабочего на литейном заводе.