Алексей Песошин посоветовал депутатам задать вопрос о развитии поселков зеркалу

Проблему подняли на заседании Госсовета Татарстана. Фото: Правительство РТ

В четверг, 20 апреля, прошло заседании Госсовета Татарстана. На нем депутат Николай Рыбушкин спросил, когда на республиканском уровне будет принята специальная программа развития поселков в черте города.

Премьер-министр республики Алексей Песошин считает, что инициатива должна исходить на муниципальном уровне. Он рекомендовал обняться депутатам муниципалитетов, подойти к зеркалу и повторно задать этот вопрос, указав на то, что муниципалитеты сами должны проявлять инициативу.

Глава правительства Татарстана отметил, что подпишет их заявки и докажет Минэкономики республики, что их предложения эффективны. По его мнению, средства на обновление инфраструктуры получают те, кто их просит.

Ранее мы сообщали, что в микрорайоне для многодетных Подсолнухи засыпят щебнем две улицы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен и Telegram