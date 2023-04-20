Руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина рассказала, что в студенчестве работала сразу в трех местах

Все это и повышенная стипендия давали ей неплохой доход. Фото: tida.tatarstan.ru

С 14 лет начала работать промоутером популярной газировки, сообщила в КФУ на антиконференции Marx Fest руководитель агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина.

Во время студенчества, по словам Миннулиной, она шла на красный диплом и при этом работала сразу в трех местах. Тогда она учила английскому языку детей в начальной школе, занималась переводом с него юридических документов, а также выступала в театре танца «Мгновение».

Все это и повышенная стипендия давали Талии Миннуллиной неплохой доход, который снизился в шест раз, когда она перешла работать в Минэкономики Татарстана, не хватало стажа работы на госслужбе.