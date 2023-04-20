Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин об электросамокатах: «Я бы их отменил»

Тем временем в той же Казани число этих средств для передвижения только увеличивается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот четверг, 20 апреля, на заседании Госсовета Татарстана в своем выступлении премьер-министр республики Алексей Песошин озвучил свое личное мнение об электросамокатах.

- Я бы их отменил, - сказал он.

Песошин считает, что электросамокаты небезопасны и, несмотря на введенные ограничения по их скорости, на таких средствах лучше кататься не на дорогах, а в соответствующих местах.

Напомним, в этом году сезон электросамокатов начался 7 апреля. Например, в Казани работает уже три сервиса по их прокату, количество парковок увеличивается.