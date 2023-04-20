Госсовет Татарстана избрал четырех новых мировых судей

Мировые судья избраны без ограничения срока полномочий. Фото: Госсовет РТ

20 апреля на заседании Госсовета Татарстана депутаты избрали четырех мировых судей. Они будут работать на участках в Казани и Заинском районе.

Мировыми судьями без ограничения срока полномочий избраны: Роман Анисимов, он будет трудиться на судебном участке №4 по Советскому району столицы Татарстана; Айдар Сулейманов (участок №1 по Заинскому району); Евгений Грицков (участок №10 по Приволжскому району Казани); Камиль Ахмади (участок №3 по Московскому району Казани).

Ранее мы сообщали, что в Госсовете Татарстана намерены увеличить количество депутатов, работающих на постоянной основе.