В Казани снесут незаконные бани и павильоны

Владельцам разрешено демонтировать их добровольно Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Казани снесут еще ряд незаконно установленных объектов, а именно торговые павильоны, автофургоны и бани. Список приведет в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана. В нем значится семь объектов.

Подлежащие сносу объекты расположены на улицах Карбышева, Дорожной, Университетской, Павлюхина и Мамадышском тракте. Владельцам разрешено демонтировать их добровольно, они могут это сделать до 24 апреля. Если этого не будет сделано, павильоны снесут в принудительном порядке и отправят на специализированную базу хранения.

Ранее мы сообщали, что в Казани снесут двухэтажное здание на Габишева.