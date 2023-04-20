В Казани в здании бывшего ночного клуба откроется центр цифрового искусства

Контент будут транслировать на все четыре стены большого зала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в здании бывшего ночного клуба «Арена» на улице Пушкина разместится центр цифрового искусства Artplay Media. Его открытие запланировано на конец апреля.

В помещении бывшего танцпола будут показывать фильмы формата Cinema 360, то есть контент будут транслировать на все четыре стены большого зала, а также на потолок и пол. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пиар-директора команды Владимира Шадрина.

- Летом запланирована большая программа с аудиовизуальными перформансами. Будем делать работы на стыке жанров, — заявил представитель центра.

Ранее мы сообщали, что в Казани откроется выставка астрофотографий «Незримость».