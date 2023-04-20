В Татарстане за три года заработало порядка 50 программ искусственного интеллекта

Фото: предоставлено пресс--службой

В течение трех последних лет в Республике Татарстан реализовано порядка 50 роботов искусственного интеллекта, которые помогают выполнять рутинную работу, освобождающую человека от постоянно повторяющихся бизнес-процессов. Об этом накануне во время работы круглого стола «Влияние цифровизации и современных ИТ-решений на бизнес Татарстана» заявил заместитель министра цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Рустам Хидиятуллин.

- Робот работает 24 на 7, не нужно кормить. Достаточно лишь подключить к электропитанию и запустить программу, - отметил преимущества искусственного интеллекта замминистра.

К таким проектам он отнес и системы видеофиксации, и системы трекинга перемещения людей и техники. Причем внедрение искусственного интеллекта началось с ретейла.

- Отслеживание пустых полок, нахождения человека, тепловые следы и так далее - искусственный интеллект есть везде, - отметил Хидиятуллин.

Один из проектов, которые намерены в Минцифре внедрить в массовую работу в текущем году, - отслеживание бездомных бродячих собак. Эта система позволит отслеживать процесс сбивания в стаи собак, нахождение животных без поводка и хозяев и передавать эту информацию сначала компаниям, которые занимаются отловом собак, а затем муниципалитету - чтобы оценить эффективность работы спецслужб.

Кстати, по словам Хидиятуллина, использование искусственного интеллекта популярно и на бытовом уровне. Обычные граждане балуются в специальных чат-ботах, готовят рефераты и даже диссертации.

- Это жизнь, к этому надо привыкать, - подытожил он.

В свою очередь директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров также отметил, что интерес к искусственному интеллекту значительно вырос среди пользователей мобильной связи, технология быстро стала востребованной.

- В первом квартале текущего года число пользователей Midjourney, ChatGPT и аналогичных нейросетей выросло в 5 раз. Сейчас использование возможностей искусственного интеллекта носит массовый и достаточно хаотичный характер. Но, очевидно, что это прогрессивная технология, которая в скором будущем позволит решать сложные задачи, недоступные человеческому мозгу, - сказал он.

Однако о том, что специальные программмы однажды захватят и поработят мир, переживать не стоит, считает заместитель руководителя Центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART Максим Акимов.

- Если есть опасения развития сценария фильма «Терминатор» и его последствий, то искусственный интеллект разрабатывает человек, и логика, по которой работает программа, заложена программистом. Сейчас мы часто обращаемся к нейросети, которая упрощает выполнение задач, - сказал спикер.

Участники круглого стола также рассказали, что в настоящее время благодаря искусственному интеллекту и работе специальных программ можно не просто упростить бизнес-процессы, но и улучшить качество обслуживания, а также больше понять образ целевой аудитории.

Так, например, по словам директора макрорегиона «Волга» Tele2 Алексея Сидорова, в компании давно применяют технологии big data, позволяющие на основе массива обезличенных данных формировать точный портрет потребителя под каждый сегмент бизнеса. И эти возможности выводят на новый уровень решение задач, связанных с комплексной оценкой положения дел и построения стратегий.

- Например, у нас есть интересный опыт подготовки портрета туриста конкретного региона, города: предпочтительного времени прибытия, наиболее посещаемых местах, местах проживания, уровне дохода и многое другое. На региональном уровне эта информация необходима для эффективной подготовки к туристическому потоку - организовать стоянку автомобилей, разместить фуд-корт, разработать оптимальные туристические маршруты и добавить новые точки притяжения, - рассказал Сидоров.

Объем обрабатываемой информации достаточно большой, уверен спикер. И при грамотном использовании она позволит принимать важные управленческие и бизнес-решения, направленные на развитие туристического потенциала региона.