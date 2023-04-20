Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с необеспечением медизделиями детей в Татарстане

Возбуждено уголовное дело по статье «халатность» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить о расследовании уголовного дела по факту необеспечения медицинскими изделиями детей в республике.

Ранее в СМИ была опубликована информация, что в Татарстане страдающие пороком развития позвоночника дети не получили жизненно важные медицинские изделия. Их родители были вынуждены приобретать эти изделия на свои деньги. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

На сегодняшний день республиканским фондом соцстрахования уже заключен договор на приобретение нужных медицинских изделий для нуждающихся в них детей.

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин поручил проверить нарушения прав водителей скорой помощи в Чебоксарах.