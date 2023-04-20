Биолог из Набережных Челнов объяснил, почему нельзя сажать овощи с 20 по 22 апреля

Новолуние гораздо хуже влияет на рост огородных культур, чем полнолуние. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученый, кандидат биологических наук Габдулхай Самигуллин из Набережных Челнов объяснил, почему нельзя сажать овощи с 20 по 22 апреля. По его словам, это связано с лунным календарем и неблагоприятными днями для садовых дел.

Так, 20, 21 и 22 апреля не рекомендуется сажать рассаду и семена овощных культур. Именно в эти дни наступает смена месяца, что приводит к ослаблению растений, всходов и семенного материала.

Кроме того, новолуние гораздо хуже влияет на рост огородных культур, чем полнолуние. В связи с этим не нужно высаживать готовые саженцы, кусты, деревья, а также не стоит проводить пикировку или перевалку. Однако в эти дни можно заниматься подготовкой почвы для будущей посадки.

При этом с 23 апреля наступает период растущей луны, с этого дня уже можно сажать все без исключений, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, ранее «Комсомолка» опубликовала материал о том, когда сажать рассаду в 2023 году.