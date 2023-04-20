В Казани «Ак Барс» проиграл ЦСКА во втором матче финала Кубка Гагарина

Следующий матч состоится в Москве 21 апреля. Фото: www.ak-bars.ru

В среду, 20 апреля, в Казани встретились хоккейные клубы «Ак Барс» и ЦСКА. Игра между ними состоялась в рамках второго матча серии финала Кубка Гагарина и закончилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

- У нас игра не сложилась изначально, так и не смогли ее наладить. Но и соперник сыграл достаточно хорошо, - прокомментировал игру главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, счет в серии сравнялся (1:1). Следующий матч состоится в Москве 21 апреля. Игра на «ЦСКА Арене» начнется в 19:30.

Напомним, казанский «Ак Барс» победил ЦСКА в первом матче за Кубок Гагарина.