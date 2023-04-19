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Фермера из Канашского района Чувашии будут судить за мошенничество, сообщает республиканский Следственный комитет.

По версии следствия, в декабре 2020 года глава фермерского хозяйства предоставил в Минсельхоз фиктивные сведения о затратах, чтобы получить субсидию. Сумма незаконной выплаты составила 94 тысячи рублей. Предприимчивому фермеру предъявлено обвинение по части 1 статьи 159 УК РФ.

Уточняется, что в настоящее время обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме. Дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд.