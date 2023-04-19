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НовостиОбщество19 апреля 2023 17:45

В Йошкар-Оле начали ремонтировать дорогу на улице Анциферова

Сейчас там устанавливают бортовые камни
Марина ДОЛГОВА
В Йошкар-Оле ремонтируют дороги на Анциферова

В Йошкар-Оле ремонтируют дороги на Анциферова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Йошкар-Оле начали ремонтировать дороги на улице Анциферова, потому как водители жаловались на плохое состояние проезжей части, информируют в мэрии города.

Хотя дорога является достаточно узкой, она характеризуется интенсивным трафиком. Поэтому власти включили ее план ремонта. Обновление проезжей части на участке улицы Анциферова от Свердлова до Суворова проводится по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Сейчас рабочие устанавливают там бортовые камни, после – будут фрезеровать старое покрытие и заливать новый асфальт.