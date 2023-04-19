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НовостиОбщество19 апреля 2023 17:14

20 апреля жительницам Татарстана расскажут о сохранении женского здоровья

Прямой эфир на эту тему пройдет ВК
Марина ДОЛГОВА

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жительниц Республики Татарстан приглашают на прямой эфир, посвященный женскому здоровью Он пройдет в официальном аккаунте Центра управления регионом ВК 20 апреля в 12:00.

Спикерами мероприятия станут замминистра здравоохранения Республики, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков и главный внештатный акушер-гинеколог Управления Лариса Фаткуллина. Они поделятся со слушателями прямого эфира секретами сохранения женского здоровья, и объяснят, как современная жизнь влияет на репродуктивную систему.