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НовостиОбщество19 апреля 2023 16:50

Рустам Минниханов посетил молочный комплекс «Мир» в Елабужском районе Татарстана

Встреча состоялась с главами поселений и аграриями на территории фермы у поселка Малореченский
Марина ДОЛГОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 19 апреля, Раис Татарстана Рустам Минниханов нанес рабочий визит в Елабужский район Республики. Он высоко оценил темпы развития районного агропромышленного комплекса. По словам Минниханова, сейчас в этой сфере наблюдается рост по главным показателям – поголовью, молоку и уровню заработной платы.

Что касается молочного комплекса «Мир», открытого два года назад, то там, несмотря на успехи производства, планируется масштабирование – строительство 4 новых корпусов. На сегодняшний день средняя зарплата работников фермы превышает 55 тысяч рублей, а ежедневный надой молока достигает 45,5 тысяч литров. Всего на производстве работает 48 местных жителей.