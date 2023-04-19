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НовостиОбщество19 апреля 2023 16:23

В Казани накануне Ураза-байрама вход в мечеть Кул Шариф для туристов будет ограничен

Это связано с чтением Корана
Марина ДОЛГОВА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани накануне Ураза-байрама вход в мечеть Кул Шариф для туристов будет ограничен, передает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. Для гостей республики посещение мечети будет закрыто с 7 часов вечера 20 апреля до 9 утра следующего дня.

Отметим, 21 апреля в 6:30 во всех мечетях Татарстана начнут читать Коран. Это будет стартом праздничных мероприятий Ураза-байрама. В Кул Шарифе намаз начнется в 07:30.

В администрации Казани гостей Республики просят учитывать ограничения на посещение мечети при планировании прогулок по Кремлю.