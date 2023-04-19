ФОТО: Камиль Назмиев ВК

Улицы Нижнекамска этим летом украсят более 180 тысяч цветов, об этом рассказал глава исполкома Камиль Назмиев на своей страничке в социальных сетях. Высаживать растения к предстоящему 9 мая начнут уже 24 апреля.

На сегодняшний день в теплицах города дожидаются своего часа более 180 тысяч цветов. В ближайшее время они будут украшать улицы и пересечения проспектов Нижнекамска. Цветы, по словам Назмиева, должны радовать глаз не только пешеходов, но и автолюбителей.

Высадку цветов планируют завершить до июня месяца.