Метшин и Зарипова оценили отреставрированный Центр занятости в Казани

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Мэр Казани Ильсур Метшин и министр труда и занятости Татарстана Эльмира Зарипова оценили обновленный Центр занятости населения Московского района на Гагарина, передает пресс-служба администрации города. Они осмотрели работу центра после реконструкции, которая окончилась недавно. После капитального ремонта в учреждении появились новая мебель и предметы интерьера.

В мэрии отмечают, что Центр занятости Московского района помогает представителям разных социальных групп населения – людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, и имеющим ограниченные возможности здоровья, многодетным родителям, пенсионерам и подросткам.