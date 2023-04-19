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НовостиОбщество19 апреля 2023 15:44

Метшин и Зарипова оценили отреставрированный Центр занятости в Казани

Мэр столицы Татарстана и глава Минтруда Республики осмотрели обновленный центр на Гагарина
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: kzn.ru

ФОТО: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин и министр труда и занятости Татарстана Эльмира Зарипова оценили обновленный Центр занятости населения Московского района на Гагарина, передает пресс-служба администрации города. Они осмотрели работу центра после реконструкции, которая окончилась недавно. После капитального ремонта в учреждении появились новая мебель и предметы интерьера.

В мэрии отмечают, что Центр занятости Московского района помогает представителям разных социальных групп населения – людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, и имеющим ограниченные возможности здоровья, многодетным родителям, пенсионерам и подросткам.