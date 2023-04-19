В Татарстане объявили торги на госимущество для предпринимателей и самозанятых по льготной программе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане объявили торги на аренду госимущества для предпринимателей и самозанятых по льготной программе, передает республиканское Министерство земельных и имущественных отношений

Участие в программе предполагает долгосрочную основу, срок действия договора – 6 лет. Арендная плата в течение этих лет для предпринимателей будет меняться, в первые два года она составит 0%. В третий, четвертый и пятый – 25%, 50% и 75%, соответственно.

С шестого года и далее предполагается 100%-ная арендная плата, установленная рыночной стоимостью.

Назначение арендуемых земель может быть разным: от производства сельхозпродукции и медицинских изделий до развития туризма и строительства различных объектов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 мая. 19 мая будут проведены сами торги.