Комитет по биоресурсам Татарстана прокомментировал встречу Минниханова с медведем

В Татарстане проживает 25 медведей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раис Татарстана Рустам Минниханов во время проверки весенне-полевых работ встретил медведя. К счастью, в этот момент глава находился на борту вертолета и видел дикое животное с высоты.

В Госкомитете Татарстана по биоресурсам отметили, что в республике сейчас числится 25 медведей, а к лету их число может достигать до 70 особей. Их можно увидеть на территории Агрызского, Зеленодольского, Мамадышского, Рыбно-Слободского и Сабинского районов. Нередко медведи мигрируют из лесов Кировской области и Марий Эл.

В ведомстве также подчеркнули, что бурый медведь внесен в Красную книгу Татарстана. Охота на них строго запрещена и за нее наступает уголовная ответственность.