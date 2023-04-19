В Казани пройдет субботник в формате квест-соревнований «Чистые игры»

Команды, которые соберут больше всего мусора, получат призы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные, 22 апреля, в березовой роще поселка Мирный пройдет субботник в формате квест-соревнований «Чистые игры».

Мероприятие начнется в 8.30 и продлится до 12.00. В программе «Чистых игр» ожидается полевая кухня, концерт, DJ-сеты, экофутбол и мастерская по переработке пластика.

Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо собрать команду от одного до четырех человек и зарегистрироваться. Также участникам потребуется скачать мобильное приложение «Чистые игры». Команды, которые соберут больше всего мусора, получат призы.

Добраться до места проведения можно на специальных автобусах. Они будут отъезжать от казанского цирка в 8.00, 8.10, 8.20 и 8.30. Обратно транспорт будет отъезжать в 12.00 и в 12.30, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

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