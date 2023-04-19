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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:22

Жители Казани смогут сдать старые электроприборы на переработку

Акция пройдет в трех парках города
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Электроприборы переработают и утилизируют.

Электроприборы переработают и утилизируют.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В субботу, 22 апреля, в трех парках Казани пройдут электросубботники, на которых казанцы смогут сдать электроприборы на переработку.

Принимать будут телевизоры, телефоны, наушники, кухонные приборы, лампы, пылесосы, калькуляторы, компьютеры, ноутбуки, фотоаппараты, флешки, принтеры, сканеры, чайники, утюги, фены, магнитофоны, холодильники, кондиционеры, водонагреватели и не только.

С 11.00 до 12.00 акция пройдет в парке Победы, с 12.30 до 13.30 - в парке имени Горького, с 14.00 до 15.00 - в Горкинско-Ометьевском лесу. Всю технику переработают и утилизируют, рассказали в сообществе «ЭкоЛогично».

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