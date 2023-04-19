Накануне Ураза-байрама телебашня в Казани окрасится в праздничные цвета

Телебашня будет окрашена в праздничные цвета с 19.00 до 23.00. Фото: Мэрия Казани

Накануне Ураза-байрама, 20 апреля, телебашня в Казани окрасится в праздничные цвета, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

Жители и гости города смогут с 19.00 до 23.00 увидеть светодинамическое шоу с татарскими национальными орнаментами и надписью «Ураза-байрам». Сам праздник будет отмечаться 21 апреля.

Напомним, из-за праздника Ураза-байрам в Казани на этой неделе изменится режим работы МФЦ. Кроме того, в этот день автобусы, проходящие через мечети, будут курсировать с пяти часов утра.

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