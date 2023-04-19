Туристы из-за рубежа стали чаще пользоваться мобильным интернетом в Казани

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За год в 2,5 раза вырос трафик, который загрузили гости из других стран в столице Татарстана. Рекорд в Сети установили путешественники из Турции. По итогам первого квартала за время пребывания в Казани они использовали более 500 гигабайт — объем данных, сопоставимый со 100 тысячами селфи в ленте.

Как сообщает МегаФон, также в топ стран по data-трафику попали приезжие из Китая и США. В то же время количество минут, проговоренных туристами, выросло всего на 8% год к году. Дольше других по телефону общались жители Туркменистана, Саудовской Аравии и ОАЭ. В среднем на каждого гостя из этих государств за поездку пришлось от 10 до 19 минут разговоров.

С начала года в Казани побывали жители каждой третьей страны мира. Аналитики оператора зафиксировали туристов из 93 государств. Чаще иностранцев можно было встретить в международном аэропорту, на Голубых озерах и вблизи «Татнефть Арены», вероятно среди зрителей домашних матчей хоккейного клуба «Ак Барс» в серии Кубка Гагарина. При этом гости были активнее в Сети, находясь в аэропорту, Деревне Универсиады и на улице Баумана.

В 2023 году значительно, в 4–6 раз, выросло число путешественников из Индии, Грузии, Узбекистана и Китая. Из Поднебесной туристический поток начал увеличиваться в конце января – начале февраля, когда Китай снял часть ковидных ограничений и возобновил организацию выездных групповых туров в ряд стран.

- Мы регулярно отслеживаем нагрузку на базовые станции, чтобы оперативно реагировать на изменения, особенно в туристических локациях. Прогнозируя сезонный рост путешественников, а также для комфортного общения жителей города технические специалисты установили и модернизировали базовые станции в Вахитовском, Советском, Авиастроительном и Кировском районах Казани. А прибывающих в аэропорт столицы Татарстана встречает мобильный интернет на скорости до 300 Мбит/с, — говорит директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.