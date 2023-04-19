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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:45

В Татарстане ожидается небольшой дождь

Правда, осадки пройдут не на всей территории республики
Адам САГАЛ
Дождь вполне вероятен в первой половине дня

Дождь вполне вероятен в первой половине дня

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане 20 апреля ожидается облачная погода. Ночью будет без осадков, а вот днем пройдет небольшой дождь. Правда, не на всей территории республики. К примеру, в Казани его не ожидается. А в Набережных Челнах дождь вполне вероятен в первой половине дня. Ветер будет дуть со скоростью до пяти метров в секунду.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, минимальная температура воздуха ночью составит +1..+6 градусов, максимальная температура воздуха днем – от +14 до +19 градусов.

Ранее мы сообщали, что в парках Казани началась обработка от клещей.

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