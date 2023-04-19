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НовостиЗдоровье19 апреля 2023 12:15

Вертолет санавиации доставил мальчика с ожогами из Марий Эл в Нижний Новгород

Трехлетний ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На протяжении шести дней врачи оказывали помощь малышу.

На протяжении шести дней врачи оказывали помощь малышу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вертолет санитарной авиации доставил трехлетнего ребенка с ожогами из Марий Эл в Нижний Новгород. Историей спасения ребенка поделились в республиканском Минздраве.

Мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. В результате малыш получил ожог 55% тела, пострадали туловище и конечности. Ребенка госпитализировали в ожоговое отделение Йошкар-Олинской горбольницы. На протяжении шести дней врачи оказывали помощь ребенку, однако его состояние продолжало оставаться тяжелым.

Тогда медики из Марий Эл связались с коллегами из Центра травматологии и ортопедии в Нижнем Новгороде, после чего мальчика транспортировали в соседний регион.

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