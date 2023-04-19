В парках Казани началась обработка от клещей

В 2022 году в республике обработали территорию площадью около 1,5 тысячи гектаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парки и скверы Казани начали обрабатывать от клещей. Специалисты дезинфекционной станции уже потрудились в парках им. Урицкого, «Сосновая роща» и сквере им. Васильченко.

«Увидите этих ребят — не пугайтесь! Это сотрудники дезинфекционной станции вышли на обработку территорий парков от клещей», – предупредили в администрации Кировского и Московского районов.

Отметим, что подобная работа проводится ежегодно. К примеру, в 2022 году в республике обработали территорию площадью около 1,5 тысячи гектаров, в том числе в столице Татарстана – около 260 гектаров.

Ранее мы сообщали, что с начала эпидсезона от укусов клещей пострадал 71 житель Набережных Челнов.

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